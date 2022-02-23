Эстония призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для вступления в НАТО

Парламент Эстонии на внеочередном заседании принял резолюцию в поддержку Украины на фоне агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт эстонского парламента.

"Парламент жестко осуждает направленную против Украины агрессию со стороны РФ, ввод войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов", - говорится в сообщении.

Там осудили провокации РФ и распространение лжи в мировом информпространстве.

Депутаты призвали мир поддержать экономику Украины и увеличить пособие с вооружениями, поскольку страна стала жертвой агрессии со стороны России. Также призвали ввести широкомасштабные антироссийские санкции.

Парламент также призвал государства-члены предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз и дорожную карту для получения членства в НАТО.

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