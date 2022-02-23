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Против России уже подготовлены дополнительные санкции и экспортные ограничения, – Госдепартамент США

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Против России уже подготовлены дополнительные санкции и экспортные ограничения, – Госдепартамент США
Соединенные Штаты, а также союзники и партнеры уже подготовили новые серьезные санкции и экспортные ограничения против России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

С таким заявлением выступил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это только начало нашей реакции. Если Путин прибегнет к дальнейшей эскалации, мы также усилим (ответ – ред.), применив дополнительные санкции и экспорты ограничения, которые еще не обнародованы нами, но полностью подготовлены к введению с нашими союзниками и партнерами по всему миру", – подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США, союзники и партнеры считают нынешние действия России "началом вторжения" в Украину. Он уточнил, что помимо признания российскими властями так называемых "Л/ДНР", Кремль продолжает проявлять новые акты агрессии, в том числе кибератаки, операции под чужим флагом, провокации, распространение массированной дезинформации и т.д. В то же время Москва и дальше не демонстрирует серьезного отношения к дипломатическому разрешению кризиса.

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Прайс также подчеркнул, что США и союзники в течение последних двух дней ответили на новые проявления агрессии РФ "быстро и решительно", учитывая, в том числе, санкции ЕС, Великобритании, Канады, Японии, Австралии. Кроме того, он подчеркнул важность скорейшего решения Германии накануне остановить процесс сертификации российского газопровода Nord Stream 2.

В связи с этим представитель Госдепа подчеркнул, что такое трансатлантическое единство является самым главным инструментом, который США, а также союзники и партнеры имеют в своем арсенале.

Топ комментарии

  • Герхард
    Тушите Роисе свет.

    Байден, начинай забирать у роисян пензии. 😁
  • Виктор Дийнега
    Украинцы - запомните! Украина способна с легкостью расправится с российской армией. Разведка США показала насколько дырявая эта армия вскрыв все планы путина. Если Байден заявил что американские войска не будут участвовать в этой войне, это не говорит что их армия не хочет умирать за Украину, это говорит о том - что украинская армия справится сама и ресурсов для этого у украинской армии предостаточно. Кацапы - Добро пожаловать в Ад. Слава Украине!
  • Бандерівець
    Российскую нефть стало труднее продать, несмотря на солидные скидки со стороны нефтетрейдеров.

    Крупные нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и Litasco («дочка» российского Лукойла) не смогли продать три большие партии российской нефти Urals. Об этом накануне сообщило ценовое агентство Argus.

    Указано, что все три компании предлагали по 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой 5-10 марта со скидкой $6,30 за баррель по отношению к сорту Brent, но даже такая привлекательная цена не заинтересовала покупателей.

    При этом дисконт Urals к Brent вырос на $1,30 по сравнению с последними соглашениями на похожие даты и достиг максимального уровня за 17 лет.

    Падение спроса на нефть Urals совпало с эскалацией напряженности между Россией и Украиной после признания Москвой так называемой «независимости» территорий ОРДЛО.
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