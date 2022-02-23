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Две военные колонны двигаются из России в сторону оккупированного Донецка, - Reuters

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Две военные колонны двигаются из России в сторону оккупированного Донецка, - Reuters
Две отдельные колонны военной техники без опознавательных знаков двигаются в сторону города Донецка разными дорогами со стороны российской границы, сообщил очевидец агентства Reuters.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Одна колонна состоит из девяти танков и боевой машины пехоты, а другая из грузовиков и бензовозов, рассказал репортер, который в понедельник находился на территории двух оккупированных регионов Донбасса.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Ти диви. Тільки попросили, тут вже і колони. Хтось міг би подумати, що все було підготовано заздалегіть...
  • время
    Вбивати цапів без жалю.
  • Антон Чигур
    Шашлыки едут!!
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