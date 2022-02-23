Две военные колонны двигаются из России в сторону оккупированного Донецка, - Reuters

Две отдельные колонны военной техники без опознавательных знаков двигаются в сторону города Донецка разными дорогами со стороны российской границы, сообщил очевидец агентства Reuters.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Одна колонна состоит из девяти танков и боевой машины пехоты, а другая из грузовиков и бензовозов, рассказал репортер, который в понедельник находился на территории двух оккупированных регионов Донбасса.

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