Один украинский воин погиб, трое ранены. За сутки оккупанты 96 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу ООС.
В ходе обстрелов оккупантами были задействованы реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В общей сложности враг использовал 250 реактивных снарядов, 247 артиллерийских снарядов и 586 мин.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Один защитник получил ранение и находится в лечебном заведении. Еще двое воинов получили боевые травмы.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
ООС адекватно отвечают на действия захватчиков, открывая огонь только по позициям оккупационных войск.
Наибольшую активность этой поры противник проявлял в районе Богдановки. Так, по украинским защитникам этого населенного пункта захватчики открывали огонь 21 раз.
Кроме того, оккупанты продолжают размещать свои артиллерийские системы в пределах населенных пунктов и провоцировать украинских защитников на ответный огонь.
Вооруженные силы Украины не вели и не ведут обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. Объединенные силы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Российско-оккупационные войска с неподконтрольной Украине территории продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.