Путин объявил войну против Украины. ВИДЕО
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Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей террористов "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Путина к россиянам.
"Мною было принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил Путин, добавив, что ее цель не оккупация Украины.
Путин добавил, что рассчитывает на консолидированную позицию российского парламента по поводу начала военной операции на Донбассе.