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Путин объявил войну против Украины. ВИДЕО

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Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей террористов "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Путина к россиянам.

"Мною было принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил Путин, добавив, что ее цель не оккупация Украины.

Путин добавил, что рассчитывает на консолидированную позицию российского парламента по поводу начала военной операции на Донбассе.

Также читайте: Две военные колонны двигаются из России в сторону оккупированного Донецка, - Reuters

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Топ комментарии

  • Артем Шаборонко
    Ублюдок
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    "Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України. Джерело: https://censor.net/ua/n3318500


    ЩОБ ТИ ЗДОХЛА КРИСА І МОСКОВСЬКА ІМПЕРІЯ РАЗОМ З ТОБОЮ.
    Це той випадок коли гарні росіяни будуть в гарних трунах, а погані в поганих
    Москва вибрала бути знищенною.
  • Андрей Войтович
    Братья-Украинцы, задайте жару погани оккупантской!

    смерть московии!
    Слава Украине!
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