"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам", - Кулеба

Россия начала полномасштабную войну против Украины. Мир может и должен остановить Путина.

Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", - говорится в сообщении.

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