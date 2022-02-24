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"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам", - Кулеба

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"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам", - Кулеба
Россия начала полномасштабную войну против Украины. Мир может и должен остановить Путина.

Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", - говорится в сообщении.

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Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам, - Кулеба 01

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  • Lvbnhj
    Слава нації...смерть москалям.
  • 1f146248
    Кацапня, умиєтеся кров'ю, жалю не буде до вас
  • Gaussedge
    Підтримуємо нашу армію, смерть москалям!
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