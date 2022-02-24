Мы вводим военное положение на всей территории Украины, - Зеленский

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в срочном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам", - отметил он.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", – добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин объявил войну против Украины. ВИДЕО

Он также призвал украинцев не паниковать.