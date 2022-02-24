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Мы вводим военное положение на всей территории Украины, - Зеленский

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Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в срочном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам", - отметил он.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", – добавил он.

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Он также призвал украинцев не паниковать.

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Топ комментарии

  • Руслан Жгун
    порезал все бюджеты на ракеты ... теперь иди руками их лови клоун
  • Тетяна Єжова
    А ти **** загляни в очко ***** !!!!!
  • Aleks_15
    нужно что бы военные руководили а не проснувшийся очкозаглядатель
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