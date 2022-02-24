В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров, - Генштаб ВС
55 899112
По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.