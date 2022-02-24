Ракетным ударом войск РФ уничтожен пункт управления аэродромом в Нежине, - мэр Кодола

В Нежине Черниговской области ракетным ударом разрушен пункт управления Нежинским аэродромом.

Об этом сообщил городской глава Александр Кодола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Все, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома! Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти на рабочих местах. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города", – сообщил он.

В комментарии журналистам Кодола уточнил, что под завалами находятся шесть человек. Продолжаются работы по деблокированию людей. Об их состоянии пока ничего не известно.

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