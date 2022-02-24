Новости • Агрессия России против Украины, Война

Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее движется военная техника. Среди пограничников есть раненые, - ГПСУ

21 79525
Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее движется военная техника. Среди пограничников есть раненые, - ГПСУ
Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Фейсбуке.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.

Также смотрите: Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По имеющейся информации среди пограничников несколько военнослужащих получили ранения.

Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага.

Наступлению РФ через границу предшествует артобстрел, далее движется военная техника. Среди пограничников есть раненые, - ГПСУ 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Михаил Дужик
    Зараз бачу у Раді групу депутатів і там Бойко, Шуфрич. Чому їм ще не розірвали сраки?
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Гореть этим ***** сначала в технике, потом в аду!
    Слава Украине!
  • vlasta
    Только что, минуту назад смотрел прямое включение чешской журналистки с Харькова, нету там казламордых, не разгоняйте фейки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости