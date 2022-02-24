Зеленский приказал наносить максимальные потери захватчикам, - Залужный
В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВОТ АР Крым. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери. В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ", - отметил он.
"Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди защитников Украины на данный момент нет", - добавил Залужный.