Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД
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Войска РФ произвели обстрел по позициям ГНСУ из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба МВД в фейсбуке.
"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населённого пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб", - говорится в сообщении.
Информация о других жертвах устанавливается.