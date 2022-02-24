Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД

Войска РФ произвели обстрел по позициям ГНСУ из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба МВД в фейсбуке.

"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населённого пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб", - говорится в сообщении.

Информация о других жертвах устанавливается.

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