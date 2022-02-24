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Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД

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Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД
Войска РФ произвели обстрел по позициям ГНСУ из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба МВД в фейсбуке.

"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населённого пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб", - говорится в сообщении.

Информация о других жертвах устанавливается.

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Войска РФ бьют из РСЗО с территории оккупированного Крыма: погиб пограничник, - МВД 01

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Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Ответка надеюсь есть? Сколько орков уничтожено?
  • Мобильный крематорий
    Украинцы, всей душой за вас! Бейте кацапскую мразь и их подсосноков! Никакой пощады!
  • Petrov Viktor
    Хлопці якщо у вас є зброя вбивайте фашистів окупантів, вони вас вбивають без жалю.
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