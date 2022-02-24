Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
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Украинские защитники отвоевали город Счастье в Луганской области.
Об этом в Facebook сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Счастье отбили, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская обл), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов. Счастье в наших руках!" – говорится в сообщении.