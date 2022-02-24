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Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Украинские защитники отвоевали город Счастье в Луганской области.

Об этом в Facebook сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Счастье отбили, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская обл), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов. Счастье в наших руках!" – говорится в сообщении.

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Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 01

Топ комментарии

  • elena kosakovskaya
    Спасибо вам ребятушки) Вы мощь) Бог с вами)
  • Андрей Саган
    смерть оркам! браво ЗСУ!
  • Vitaliy Mykhasko
    Хлопці, ми за вас молимось.
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