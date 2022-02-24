Эрдоган созывает заседание Совбеза из-за российского вторжения в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что проведет заседание Совбеза на тему ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает газета "Сабах", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании также присутствуют министр обороны Турции Хулуси Акар, представители командования турецкой армии и разведки.

МИД Турции, в свою очередь, заявил, что будет оказывать содействие тем гражданам Турции в Украине, которые захотят ее покинуть.

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