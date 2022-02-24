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Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников

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Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников
Украина переходит в режим полной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников.

"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны", - написал Резников в четверг в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины в своем регионе.

"Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", - отметил Резников.

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Топ комментарии

  • Бандерівець
  • cavingos cavingos
    Когда он говорит, создаётся впечатление, что он бредит. Два дня назад говорил, что нет ударных группировок. А сегодня в оборону переходит. Керовник херов
  • Павло Бубенко
    Не до тотальной обороны, а до тотальной войны с рашистскими агрессорами! Так должен говорить настоящий Министр Обороны Украины!
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