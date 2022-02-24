Войска РФ нанесли удар по центру Умани: 1 погибший, еще пять человек в больнице. ВИДЕО камеры наблюдения

В центральную часть города Умань попал снаряд, погиб велосипедист, еще пятеро в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Pravda Gerashchenko

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"Россияне убивают с воздуха мирных граждан. Это Умань. Погиб велосипедист", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в центральную часть города попал снаряд.

Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.

Также он отметил, что в Уманском районе объявлена ​​эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек.

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- Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.

- Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА.

- Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.