Нападение РФ на Украину: Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали консультации по четвертой статье НАТО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CNN .
"Широкомасштабная агрессия России представляет угрозу для всего мира и для всех стран НАТО. Необходимо инициировать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для реализации дополнительных мер по обеспечению обороны союзников по НАТО", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В 4 статье соглашения НАТО указано, что стороны обязуются консультироваться, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.
Напомним, сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.