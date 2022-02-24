ВС РФ захватили пограничный переход Пески в Харьковской области, - оперативная сводка МВД
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своей сводке, передает Цензор.НЕТ.
В городе Николаев при обстреле Кульбакинского военного аэродрома – один раненый.
На пограничном пункте пропуска Пески Харьковской области вошли вооруженные силы РФ.
В Днепропетровской области В/Ч 2110 (с. Красная Григоровка) В/Ч 7036 (Краснополье) под обстрелами
Уничтожена локационная станция на аэродроме.
Запорожская область:
Обстреливается воинская часть в Близнецах
В г. Каменка-Днепровская поступило сообщение о взрыве.
В результате взрыва 3 дома и 1 магазин разрушены. Без пострадавших.
Обстреляна в селе Берда Бердянского района воинская часть ПВО, 1 убит и 5 ранены.
В Каменке-Днепровской на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пострадавших нет, пожар ликвидирован
Воинская часть ПВО Близнецы (Запорожский район) обстреляна, без жертв.
В результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб.
Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения.
В Луганской области на границе Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков.
Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону.
В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.
В Херсонской области Генический район взорван второй мост на Арабатскую стрелку. Информация по потерпевшим уточняется.
Город Миргород Полтавской области при обстреле военного аэродрома в/ч А1356 четверо военных получили ранения.
Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и составами ГСМ.
Кроме того, враг нанес удар на аэропорт города Луцк. В городе Львове по улицам раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытия.