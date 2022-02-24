Новости • Война

ВС РФ захватили пограничный переход Пески в Харьковской области, - оперативная сводка МВД

40 39228
ВС РФ захватили пограничный переход Пески в Харьковской области, - оперативная сводка МВД
Вооруженные силы РФ вошли в пограничный пункт пропуска Пески Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своей сводке, передает Цензор.НЕТ.

В городе Николаев при обстреле Кульбакинского военного аэродрома – один раненый.

На пограничном пункте пропуска Пески Харьковской области вошли вооруженные силы РФ.

В Днепропетровской области В/Ч 2110 (с. Красная Григоровка) В/Ч 7036 (Краснополье) под обстрелами
Уничтожена локационная станция на аэродроме.

Также читайте: В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов, возле Краматорска сбит еще один самолет вооруженных сил РФ, 4 танка врага сожжены на объездной Харькова, - Генштаб ВС

Запорожская область:
Обстреливается воинская часть в Близнецах
В г. Каменка-Днепровская поступило сообщение о взрыве.
В результате взрыва 3 дома и 1 магазин разрушены. Без пострадавших.
Обстреляна в селе Берда Бердянского района воинская часть ПВО, 1 убит и 5 ранены.
В Каменке-Днепровской на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пострадавших нет, пожар ликвидирован
Воинская часть ПВО Близнецы (Запорожский район) обстреляна, без жертв.

В результате обстрелов из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе н.п. Преображенка Херсонской области пограничник погиб.

Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения.

В Луганской области на границе Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков.
Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.

Также смотрите: Войска РФ нанесли удар по центру Умани: 1 погибший, еще пять человек в больнице. ВИДЕО камеры наблюдения

В Херсонской области Генический район взорван второй мост на Арабатскую стрелку. Информация по потерпевшим уточняется.

Город Миргород Полтавской области при обстреле военного аэродрома в/ч А1356 четверо военных получили ранения.

Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и составами ГСМ.

Кроме того, враг нанес удар на аэропорт города Луцк. В городе Львове по улицам раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытия.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • MausMike
    "За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки #російських_окупантів. / According to the operative information of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 4 tanks of the #russian_occupiers were burned on the bypass road of Kharkiv.

    Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
    In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.

    Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.

    Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.

    Разом переможемо! Win Together!

    Слава Україні!Glory to Ukraine!"
  • Valter Valter
    Власть должна была засыпать бетонными блоками и залить бетоном пополам с минами все КПП и дороги ведущие на Рашку и беларашку. Как минимум выиграли бы пару дней пока кацапоиды разгребали ети завалы. Но как всегда наша власть все просрала. И даже со стороны беларашки видно что едут танки а на КПП стоят фуры которые видимо Украина пропускала и обслуживала до последнего
  • J Jack 9877a296
    10:49
    На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб

    Смерь ворогам!!!!!!!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости