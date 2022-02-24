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"Нападение России - одно из самых темных времен для Европы с момента Второй мировой войны", - Боррель

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"Нападение России - одно из самых темных времен для Европы с момента Второй мировой войны", - Боррель
Нападение России на Украину в четверг стало одним из самых "темных времен для Европы" за почти 80 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это одно из самых темных времен для Европы с момента завершения Второй мировой войны", – сказал журналистам глава европейской дипломатии, пишет CNN.

Боррель пообещал "неотложную помощь Украине", а также поддержать усилия по эвакуации, в том числе сотрудников представительства ЕС в Украине.

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Напомним, ранее, выступая вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Боррель указал, что санкции Евросоюза против России будут "самым строгим пакетом когда-либо применявшихся санкций".

Глава Еврокомиссии должен представить стратегические ограничительные меры ЕС в этот четверг.

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    Генштаб України мав розвідперехоплення про наступ в 4 ранку. Ще вчора в 22 вечора.
    До чого це призвело?
    Дуже просто - той десяток ракетних обстрілів військових баз в Україні отримав нульовий ефект.
    Техніка і авіація з цих точок була виведена.
    Крилатих ракет в РФ нагадую на ВСЮ РОСІЮ - всього кілька сотень. Трохи більше двохсот, якщо не зраджує пам'ять.
    Вони вже вистріляли штук сорок (приблизно прикидаю).
    Всі вистріляти вони не можуть - їм треба запас для оборони, на інших кордонах.
    Нові збудувати - не можуть. За рік там буквально 20 штук випускають всі заводи РФ.
    Тому навіть "ракетниє абстрели" - скоро закінчаться. День-два. А вони навіть зараз не нанесли ЗСУ серйозних втрат.
    Отже, по оцінкам Генштабу, на разі перша атака росіян проходить невдало.
    Втім, це ще не кінець. Безумовно так просто відсосати вони не можуть.
    Уявіть заголовки - "Росія атакувала Україну всім що мала і не змогли віджати навіть 1 місто на 500 тисяч чоловік"?
    Це сором для РФ. Тому будуть ще атаки.
    Констатуємо лише що на разі ситуація для наших військ - хороша, згідно плану оборони.
  • Sophia-Maria Duglass
    Повесьте Вашу Меркель !!
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    Лупи эмбарго на нефть! Будь мужчиной!
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