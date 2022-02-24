Брифинг президента Зеленского по ситуации в стране. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга президента Украины.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга президента Украины.
так, тільки що Зе оголосив, що розірвали дипломатичні стосунки
С ноября месяца прошлого года взрослые мужики предупреждали тебя и твою молодую команду - будет война. Закрыл, ты, тварь, все ракетные и оборонные проекты. Закрыл поставки горючего в Армию. Кто же ты после этого - предатель.
Бубочка так старался нашу ракетную программу сорвать. Удалось. ПВО у нас почти- что нет.