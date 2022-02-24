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Брифинг президента Зеленского по ситуации в стране. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию брифинга президента Украины.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    так, тільки що Зе оголосив, що розірвали дипломатичні стосунки
  • Danger Zone
    С ноября месяца прошлого года взрослые мужики предупреждали тебя и твою молодую команду - будет война. Закрыл, ты, тварь, все ракетные и оборонные проекты. Закрыл поставки горючего в Армию. Кто же ты после этого - предатель.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Бубочка так старался нашу ракетную программу сорвать. Удалось. ПВО у нас почти- что нет.
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