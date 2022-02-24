Трое гражданских лиц погибли при обстреле со стороны войск РФ в Угледаре Донецкой области, - МВД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Оперативное сообщение МВД Украины на 11 ч. 00 мин. Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону. К острову Змеиный подошли две надводные нераспознанные цели. Оккупанты, используя международные каналы связи по безопасности судоходства с угрозами требуют от пограничного гарнизона военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Пограничники заняли оборону", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в городе Одесса в Малиновском районе на территорию в/ч 3012 НГУ попал снаряд. Информация о пострадавших уточняется.
В Киевской области произошел обстрел одного из помещений воинской части Нацгвардии. Вероятно, из ракетного вооружения. Подтвержденной информации о потерях пока нет.
"У ОПС "Дергачи" в Харьковской области начался минометный обстрел. В Донецкой области в городе Угледар при обстреле погибли трое гражданских лиц. На территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь пострадавшим, ликвидируют разрушения и пожары", – добавили в МВД.