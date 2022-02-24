Мы выдадим оружие всем, способным воевать. Каждый, кто имеет боевой опыт, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации, - Зеленский

От каждого гражданина Украины зависит будущее народа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Национальная солидарность – главная опора государственности. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующих центров комплектации!" - отметил Зеленский.

"Министерство внутренних дел вовлекает в защиту ветеранов", - добавил он.