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Как записаться в территориальную оборону. Инструкция

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Как записаться в территориальную оборону. Инструкция
В Украине формируется 25 бригад территориальной обороны в каждом регионе и 150 батальонов. Добровольцы могут записаться в тероборону, чтобы защищать нашу страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Чтобы стать добровольцем территориальной обороны, нужно обратиться в военкомат по месту прописки. Также можно позвонить по горячей линии 0800507028, где операторы расскажут, как вступить на военную службу по контракту.

Перед принятием на службу кандидаты должны пройти медицинское обследование, а граждане возрастом от 40 лет - военно-врачебную комиссию.

Для вступления в ряды обороны понадобятся такие документы:

  • заявление о желании добровольно поступить на службу;
  • заключение военно-врачебной комиссии;
  • копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
  • копия справки о присвоении идентификационного номера;
  • копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);
  • характеристика с места работы;
  • копии документов об образовании;
  • цветная фотография размером 9х12.

Однако в связи с началом военных действий процедура записи упрощена. Сейчас кандидатам нудно иметь с собой только паспорт.

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Топ комментарии

  • AlexBrentano
    Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
  • Shpekker Stream
    какая накуй комиссия и фотография, вы че там. Паспорт принес и вперед
  • Roman Rjevskiy
    «Поздравляю, вы официально граждане страны-агрессора»: Кировский активист вышел на пикет против войны с Украиной

    12:20, 24 февраля 2022

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