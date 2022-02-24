Как записаться в территориальную оборону. Инструкция

В Украине формируется 25 бригад территориальной обороны в каждом регионе и 150 батальонов. Добровольцы могут записаться в тероборону, чтобы защищать нашу страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Чтобы стать добровольцем территориальной обороны, нужно обратиться в военкомат по месту прописки. Также можно позвонить по горячей линии 0800507028, где операторы расскажут, как вступить на военную службу по контракту.

Перед принятием на службу кандидаты должны пройти медицинское обследование, а граждане возрастом от 40 лет - военно-врачебную комиссию.

Для вступления в ряды обороны понадобятся такие документы:

заявление о желании добровольно поступить на службу;

заключение военно-врачебной комиссии;

копии всех страниц паспорта гражданина Украины;

копия справки о присвоении идентификационного номера;

копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);

характеристика с места работы;

копии документов об образовании;

цветная фотография размером 9х12.

Однако в связи с началом военных действий процедура записи упрощена. Сейчас кандидатам нудно иметь с собой только паспорт.

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