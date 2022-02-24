Арестович о потерях Украины в результате российского вторжения: Более 40 погибших и несколько десятков раненых
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В результате вторжения войск РФ в Украину погибли более 40 человек.
Об этом сообщил сегодня на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что на сегодняшний день более 40 погибших и несколько десятков раненых", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос относительно того, какие потери сейчас понесла Украина в результате российского вторжения.
Число жертв среди гражданских, по словам Арестовича, – до 10 человек.