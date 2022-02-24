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Арестович о потерях Украины в результате российского вторжения: Более 40 погибших и несколько десятков раненых

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Арестович о потерях Украины в результате российского вторжения: Более 40 погибших и несколько десятков раненых
В результате вторжения войск РФ в Украину погибли более 40 человек.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что на сегодняшний день более 40 погибших и несколько десятков раненых", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос относительно того, какие потери сейчас понесла Украина в результате российского вторжения.

Число жертв среди гражданских, по словам Арестовича, – до 10 человек.

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Топ комментарии

  • Андрей Саган
    всем павшим честь и хвала !
  • Victoriya Zabella
    Вічна СЛАВА Героям України що поклали свої життя за нашу СВОБОДУ!!! Царство їм небесне!
  • Лилия Стацкая
    😰ну что помогли вам ваши дороги?За три года вы могли бы укрепить армию Украины до НАТОвских стандартов, 40 лучших ужет нет...это и на вашей совести,зеленые.
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