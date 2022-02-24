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В Черниговской области противник остановлен. Тяжелые бои ведутся на Харьковском и Херсонском направлениях, - Залужный

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В Черниговской области противник остановлен. Тяжелые бои ведутся на Харьковском и Херсонском направлениях, - Залужный
Силы обороны сдерживают наступление российского агрессора.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В Черниговской области противник был остановлен. Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка оккупантов. Силами наших войск возвращены под полный контроль города МАРИУПОЛЬ и СЧАСТЬЕ. Уничтожено не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору. Противник несет потери. Вместе к побюбеде!" – сообщил Залужный.

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Топ комментарии

  • AlexBrentano
    Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким захватчикам!
  • Шимус
    Наблюдал только что лично, так что просьба ко всем, кто видит колонну нашей армейской техники: 1) не фоткать 2) любой ценой уступить дорогу - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 3) посигналить/поблагодарить
  • SergTranscarpathian
    Навалюйте хлопці, відправляйте орків до мамок у Бурятію.
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