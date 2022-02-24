В Одессе произошло еще несколько взрывов: Войска РФ бьют по военным частям
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В Одессе произошло еще несколько взрывов, под удар попали военные части.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По информации издания, произошло несколько взрывов, которые были слышны в разных районах города. Жилые дома дрожат от вибрации.
Местный житель рассказал, что видит черный дым, поднимающийся в районе промрынка "7-й километр".
В ГСЧС заявили, что взрыв произошел на улице Промышленной, где дислоцируется военная часть.
На железнодорожных путях зафиксирован взрыв в районе расположения одного из аварийно-спасательных отрядов (Застава-2) и по улице Вячеслава Кириллова, 13а, где также расположена военная часть.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.