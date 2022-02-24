Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВС РФ в Луганской области. Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый за сегодня, - штаб ООС

Вторгшиеся в Украину войска РФ несут потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВС РФ в Луганской области. Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый на сегодняшний день украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери. Слава Вооруженным Силам Украины!" - говорится в сообщении.

Также смотрите: Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов. ФОТОрепортаж