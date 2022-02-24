В Броварах раздался сильный взрыв: РФ ударила крылатыми ракетами по военному объекту, слышно было в разных районах Киева
44 14849
В Киеве в 12:00 по местному времени были слышны новые взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вероятно, в районе города Бровары.
Очевидцы сообщают, что больше всего взрыв был слышен на Позняках.
"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - позже написал Геращенко в фейсбуке.
Очевидцы зафиксировали последствия взрывов на видео:
Новость дополняется...