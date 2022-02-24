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В Броварах раздался сильный взрыв: РФ ударила крылатыми ракетами по военному объекту, слышно было в разных районах Киева

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В Киеве в 12:00 по местному времени были слышны новые взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вероятно, в районе города Бровары.

Очевидцы сообщают, что больше всего взрыв был слышен на Позняках.

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - позже написал Геращенко в фейсбуке.

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Очевидцы зафиксировали последствия взрывов на видео:

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В Броварах раздался сильный взрыв: РФ ударила крылатыми ракетами по военному объекту, слышно было в разных районах Киева 01

Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Пересилайте знищену техніку кацапів, показуйте трупи кров окупанта.Поширюйте такі дописи
    Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
    Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить
  • Михаил Дужик
    Мне интересно почему нет нашего ответа по скоплению кацапских войск. Ведь известно уже давно их дислокация вблизи наших границ. Пока не по жителям, но хоть по военным то можно пестануть.
  • Lvbnhj
    Смерть москалям
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