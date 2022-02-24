Мы согласуем полный пакет самых масштабных санкций в отношении России, - глава МИД ФРГ Бербок
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала введение строгих санкций в отношении России в ответ на военные действия на территории Украины.
Об этом она сказала в четверг в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы готовились к этим событиям, и теперь будем действовать вместе с нашими партнерами и союзниками, и будем координировать каждый шаг с нашими друзьями в Украине. Сегодня в рамках ЕС, НАТО, G7 мы будем координироваться. Мы согласуем полный пакет с самыми масштабными санкциями в отношении России", - сказала Бербок.