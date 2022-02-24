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Пограничники и армия отбили атаку на остров Змеиный, – Генштаб ВСУ

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Пограничники и армия отбили атаку на остров Змеиный, – Генштаб ВСУ
Украинские войска отбили атаку россиян на остров Змеиный на Одесчине.

Об этом сообщил оперативный Генштаб ВСУ.

Напомним, с утра стало известно, что к острову подошли два судна, которые вышли на связь с ВСУ и с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.

Отмечалось, что атаку отражали подразделения пограничников и ВСУ.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    По сраному вонючему крыскому мосту нужно влупить чем-то тяжелым, тем что может в теории долететь!!! Уничтожеть гордость гребаного *****!!!
  • Randall Flag da70119e
    Слава Україні!
  • Bohdanov Dmytro
    я не сумнiвався! Це наша земля!
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