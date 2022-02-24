Пограничники и армия отбили атаку на остров Змеиный, – Генштаб ВСУ
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Украинские войска отбили атаку россиян на остров Змеиный на Одесчине.
Об этом сообщил оперативный Генштаб ВСУ.
Напомним, с утра стало известно, что к острову подошли два судна, которые вышли на связь с ВСУ и с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
Отмечалось, что атаку отражали подразделения пограничников и ВСУ.