Войска РФ пошли на прорыв государственной границы в Киевской области, - Госпогранслужба
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В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.
Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.