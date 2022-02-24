Войска РФ пошли на прорыв государственной границы в Киевской области, - Госпогранслужба

В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.

Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

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