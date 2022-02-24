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Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт

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Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт
В Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Нужен только паспорт.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как записаться в территориальную оборону. Инструкция

Он призвал всех украинцев, "кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны".

"Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага", - сообщил он.

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  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Шо, навіть не через дію. Довбойоби, просрали оборонзаказ з етищщю, есмартфоном. Потрібно енептун, евільха і так далі
  • Shaken cocktail
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