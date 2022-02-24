Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт

В Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Нужен только паспорт.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он призвал всех украинцев, "кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны".

"Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага", - сообщил он.