Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт
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В Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Нужен только паспорт.
Соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.
Он призвал всех украинцев, "кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны".
"Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага", - сообщил он.