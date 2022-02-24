Песков заявил, что целью вторжения в Украину является "демилитаризация" страны. Сроки "операции" определит Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов о целях и конечных сроках военной операции РФ на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Цели были сказаны президентом, демилитаризация Украины. Собственно, это представляет угрозу для нашего государства и народа, сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут определяться верховным главнокомандующим", — сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, до каких границ дойдут российские войска, пресс-секретарь ответил, что не может афишировать информацию по военной составляющей операции. Единственным первоисточником он назвал российские военные и оборонные ведомства.

Песков порекомендовал также обратиться к военным по вопросу, на территории какой из "республик Донбасса" будет проводиться операция, и участвуют ли белорусские военные в ней.