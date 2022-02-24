Вооруженным Силам нужна помощь – ищут фуры для перевозки помощи партнеров через границу, - Фролова
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Вооруженные Силы Украины срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу для перевозки технической помощи партнерам.
Об этом сообщила заместитель председателя правления Центра Оборонных Стратегий Алина Фролова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ срочно нужна помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров. ЭТО СРОЧНО!! Прошу распространить. Данные - телефоны и данные по фурам присылать мне в сообщение. Заправку топливом ВСУ обеспечат", - написала Фролова .