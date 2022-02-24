Украина бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию, - Резников

В настоящее время Украина успешно противостоит войскам РФ, вторгшимся сегодня в Украину.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в обращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина бьется и бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию. На востоке наступление мы сдержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Горжусь защитниками. Держим оборону по всем направлениям!" - отметил он.

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