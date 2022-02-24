Новости • Война

Украина бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию, - Резников

28 68558
Украина бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию, - Резников
В настоящее время Украина успешно противостоит войскам РФ, вторгшимся сегодня в Украину.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в обращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина бьется и бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию. На востоке наступление мы сдержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Горжусь защитниками. Держим оборону по всем направлениям!" - отметил он.

Также читайте: Резников призвал идти в тероборону: нужен только паспорт

Топ комментарии

  • poklad rogest
    Що з Каховкою? Енергодаром?
  • Ivan Pidbujpata
    я проти шапкозакидону. тримаємося. не панікуємо. молимося.
  • Sophia-Maria Duglass
    Вы поймите - ***** считает Украину своей собственностью . И решил всему миру это показать .
    а мир должен поставить его на место !!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости