По состоянию на 13:00 войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам нашей гражданской и военной инфраструктуры, - Генштаб

По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора Российской Федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка. Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции", – говорится в сообщении.

Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.

Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.

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