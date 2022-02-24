По состоянию на 13:00 войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам нашей гражданской и военной инфраструктуры, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка. Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции", – говорится в сообщении.
Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.
Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.
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