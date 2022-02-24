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Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей, - Столтенберг

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Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей, - Столтенберг
Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей в результате агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Российские лидеры несут полную ответственность за их безрассудные действия и утраченные жизни. Союзники про НАТО осуждают вторжение России в Украину в самых сильных выражениях. Это вопиющее нарушение международного права и акт агрессии против суверенной, независимой и мирной страны и серьезная угрозу евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию немедленно прекратить ее военные действия, вывести свои войска из Украины и выбрать дипломатию", - сказал генсек на брифинге в Брюсселе в четверг.

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Топ комментарии

  • Eight Wonder 56eae116
    Та когда мы уже услышим главное, отключение параши от SWIFT?
  • Харьков Сумской
    И западные косвенную ответственность несут также.

    Можно было "закрытое небо" сделать.

    Можно было поставки ПВО сделать.

    Меркель и нидерландский ПМ блокировали поставки уже купленного оружия.

    Они тоже должны нести ответственность!
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