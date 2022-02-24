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Путин готов вести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружения, - Песков

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Путин готов вести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружения, - Песков
Российский президент Владимир Путин предлагает украинскому главе Владимиру Зеленскому переговоры после того, как российские войска по его приказу напали 24 февраля на Украину.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС, цитируя спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО и ее "нейтральном статусе".

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"Путин готов вести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружения в случае соответствующей готовности Киева", - заявляет Песков.

Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Хрен на рыло...
  • Ла-ла-ла-ла
    Щойно дзвонив знайомий, бригада якого збила вертольоти над Гостомелем.
    Стільки щасті і гордості в голосі,думаєте він здасться коли-небудь, тупі москалі?))
  • Ustym Karmaliuk
    Іди *****.
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