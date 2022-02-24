Путин готов вести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружения, - Песков

Российский президент Владимир Путин предлагает украинскому главе Владимиру Зеленскому переговоры после того, как российские войска по его приказу напали 24 февраля на Украину.