НАТО соберется на заседание из-за ситуации в Украине, - Столтенберг
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Страны Североатлантического альянса созвали саммит по ситуации в Украине. Заседание запланировано на 25 февраля. Саммит запланирован на 25 февраля.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Страны НАТО решили привести в действие планы оборонного альянса.
При этом Столтенберг заявил, что сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки России, но в Украину их вводить не будут.
"Мы усиливаем присутствие на восточных флангах, сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаку. Цель Кремля – перекроить влияние на мировой арене и подорвать все дипломатические ценности", – отметил генсек НАТО.