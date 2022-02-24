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Войска РФ совершили вторжение по многим направлениям, - ГПСУ

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Войска РФ совершили вторжение по многим направлениям, - ГПСУ
Российская агрессия произошла в пределах Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областей, о. Змеиный и в зоне ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Вооруженными силами государства-агрессора российской федерации совершено вторжение по многим направлениям. Огонь по пограничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники.

В частности, российская агрессия произошла в пределах Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областей, о. Змеиный и в зоне ООС", - говорится в сообщении.

Пограничные подразделения, в зависимости от развития обстановки, передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами.

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Топ комментарии

  • Петр Иванов 418d5d02
    Я считаю что Путин ошибся с нападением на Киев сразу же. В итоге он ничего не добился, кроме группы танков, которые теперь рассекают и не знают что им делать. Ресурсы вторжения исчерпываются очень быстро.
  • Cocos. ua
    Е ні, вони вже добре знають, що їм робити- ЗДОХНУТИ!
  • Petrov Viktor
    Ця купка терористів не зможе здолати ЗСУ, вони слабіші. ********** кинув своїх на погибель.
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