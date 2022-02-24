Войска РФ совершили вторжение по многим направлениям, - ГПСУ
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Российская агрессия произошла в пределах Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областей, о. Змеиный и в зоне ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"Вооруженными силами государства-агрессора российской федерации совершено вторжение по многим направлениям. Огонь по пограничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники.
В частности, российская агрессия произошла в пределах Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областей, о. Змеиный и в зоне ООС", - говорится в сообщении.
Пограничные подразделения, в зависимости от развития обстановки, передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами.