Масштабные санкции остановят экономику РФ. "Варварская авантюра" Путина закончиться неудачей, - Джонсон
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в специальном обращении к нации, пишет ВВС.
По его словам, президент России Владимир Путин развязал войну в Европе и напал на дружественную страну без какой-либо провокации или убедительного повода.
"Бомбы сыплются на ни в чем не повинное население. Огромное вторжение идет по суше, воздуху и морю. Это не какая-то далекая страна, которую мы мало знаем", — сказал Джонсон.
Обращаясь к украинцам, Джонсон сказал: "Мы с вами, мы молимся о вас и ваших семьях".
Он сказал, что знает, что пламя свободы "вновь ярко вспыхнет" в Украине. "Я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев".
По ее словам, Украина, вторая по величине страна в Европе, на протяжении десятилетий наслаждалась свободой и демократией: "Мы не можем допустить, чтобы эта свобода была уничтожена. Мы не можем и не будем отводить взгляд".
Джонсон напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине.
Другие союзники последовали его примеру, и Великобритания сделает более в ближайшие дни, говорит он, не вдаваясь в подробности.
"Сегодня вместе с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных остановить российскую экономику", – говорит Джонсон.
По его словам, Европа также должна коллективно отказаться от зависимости от нефти и газа, которые дали Путину контроль над Европой.
Джонсон назвал российскую атаку "отвратительной и варварской авантюрой Путина", которая "должна закончиться неудачей".