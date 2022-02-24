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На подступах к Старобельску продолжается бой: уничтожены два российских танка и 1 БТР, - штаб ОС

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На подступах к Старобельску продолжается бой: уничтожены два российских танка и 1 БТР, - штаб ОС
Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Идет бой, ситуация напряженная.

Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам.

По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и 1 БТР.

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На подступах к Старобельску продолжается бой: уничтожены два российских танка и 1 БТР, - штаб ОС 01

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