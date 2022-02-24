Войска РФ контролируют трассу Киев-Москва от границы с Россией до Батурина Черниговской области, - глава Сумской ОГА Живицкий
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Российские войска контролируют трассу Киев – Москва.
Об этом в видеообращении заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация сложная. Идут бои в Ахтырке, Конотопе, возле города Сумы. Город Глухов прошли транзитом. Сегодня оккупационные войска контролируют трассу от границы с РФ, трассу Киев-Москва и до Черниговской области, до Батурина точно. Дальше не владеем информацией", - отметил он.
По словам Живицкого, ВСУ дают отпор.