По состоянию на 13:00 за Геническ, Скадовск, Чаплинку ведутся бои. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль, - Генштаб ВС

С 5:00 24:02 Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

В Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

"На направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль" , – говорится в сообщении.

Также сообщается, что над Вышгородом сбит вертолет КА-52.

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"За города Геническ, Скадовск, Чаплинка ведутся бои", - добавили в Генштабе.