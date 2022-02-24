По состоянию на 13:00 за Геническ, Скадовск, Чаплинку ведутся бои. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль, - Генштаб ВС
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С 5:00 24:02 Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
В Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".
"На направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль. Остановлено наступление танков противника в районе н.п.Путивль" , – говорится в сообщении.
Также сообщается, что над Вышгородом сбит вертолет КА-52.
"За города Геническ, Скадовск, Чаплинка ведутся бои", - добавили в Генштабе.