Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС. ФОТО
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Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
"Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", - говорится в сообщении.
В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил.
В плен попали русские оккупанты