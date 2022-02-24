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Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС. ФОТО

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Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

"Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", - говорится в сообщении.

В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил.

В плен попали русские оккупанты

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Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС 01

Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую: российские оккупанты взяты в плен, - штаб ООС 02

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Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Даже пулю жалко тратить . Забить лопатами
  • Galyna Tesla
    в топку!!!!
  • Big Buyer 89e1dc67
    Псота касапская.
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