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Ситуация на Северном и Южном направлениях напряженная: идут бои за Гостомельский аэродром, Геническ, Скадовск, Чаплинку, - Залужный

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Ситуация на Северном и Южном направлениях напряженная: идут бои за Гостомельский аэродром, Геническ, Скадовск, Чаплинку, - Залужный
Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях.

Об этом сообщил в фейсбуке гглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"С 5:00 24.02 Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника. Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинку. Призываю резервистов теробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов! Вместе к Победе!"

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Топ комментарии

  • АнтонОвич 634297be
    Бляха, за Гостомель шось переживаю. хлопці, я вірю в вас, в полон не беріть. Спалюйте на пеньку.
  • Іван Лазівський
    Где Гвардия и СБУ? Уничтожение диверсантов єто их работа. Скоро стемнеет, месное население знает хорошо территорию, вьІлавливайте орков и вешайте на осинах.
  • Герхард
    Диверсійна група кацапів висадилася з гелікоптерів. Це не армія вторгнення, що йде наступом.

    Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
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