Ситуация на Северном и Южном направлениях напряженная: идут бои за Гостомельский аэродром, Геническ, Скадовск, Чаплинку, - Залужный
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Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях.
Об этом сообщил в фейсбуке гглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"С 5:00 24.02 Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника. Напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях. Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинку. Призываю резервистов теробороны и всех, кто может держать оружие в руках, уничтожать оккупантов! Вместе к Победе!"