В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС

По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.