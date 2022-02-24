В районе н.п. Пищевик идут ожесточенные бои: войска РФ пытаются прорвать оборону, применив 16 танков, три уже уничтожены, - штаб ООС
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По состоянию на 15:00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Сейчас в районе населенного пункта Пищевик идут ожесточенные бои.
Противник пытается прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага.