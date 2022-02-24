По состоянию на 15:00 зафиксировано 203 обстрела со стороны войск РФ и 7 фактов незаконного пересечения границы

С начала текущих суток, 24 февраля, по состоянию на 15.00 было зафиксировано 203 вражеских обстрела и 7 фактов незаконного пересечения границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает пресс-служба МВД.

"С начала суток произошло 203 обстрела и 7 фактов незаконного пересечения границы, продолжаются бои фактически по всей территории Украины. К настоящему моменту обострилась ситуация в Харькове, однако сейчас наши военные, нацгвардейцы, полиция, все подразделения МВД - работают в усиленном режиме", - сообщил Денисенко.

Он отметил, что Нацгвардия совместно с пограничниками и ВСУ продолжает защищать наше государство от российского агрессора.

"В то же время хотел бы сказать, что это фейки, о том, что пограничники складывают оружие и что полиция разбегается, что НГУ и ВСУ отступают и что в принципе не ведут боев. Это абсолютная ложь и абсолютный фейк, разгоняемый российской пропагандой".

Кроме того, он сказал о том, что сейчас в столице работа служб 112 и 101 восстановлена: "Если что-то случается – звоните, мы всегда будем рядом".

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