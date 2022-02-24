"Приватбанк" отменил комиссию на снятие наличных с кредиток и продлил действие карт на 180 дней

Государственный "Приватбанк" отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Об этом говорится в сообщении банка в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем обязательно держать вас в курсе всех новостей о работе банка в это время", - сообщили в банке.

Ранее в "Привате" заявили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме. Это касается населенных пунктов, в которых нет угроз здоровью и жизни работников и клиентов.

Срок действия карт "Приватбанка" автоматически продлили на 180 дней.

Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.



