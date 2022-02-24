Украинская армия не отступает, держим защиту, - МВД опровергло пропагандистские фейки
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МВД опровергает пропагандистские фейки о том, что якобы украинская армия отступает.
Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Не верьте в распространенные пропагандистские СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает!
Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины находятся на своих постах, мы держим защиту!", - говорится в сообщении.
Недавно состоялся бой у пограничного пункта "Вильче" в Житомирской области. Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки российского агрессора и сейчас ситуация контролируется.